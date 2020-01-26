Леклер поставил цель завоевать титул в течение двух лет
Пилот «Феррари» Шарль Леклер надеется, что в ближайшие два года ему удастся завоевать титул чемпиона мира.
«Надеюсь, смогу завоевать титул в 2020 году, но могу подождать и до 2021-го, если, конечно, смогу быть уверенным в победе. Стать чемпионом в новом сезоне будет очень сложно. 2020 год будет очень важным. Команды займутся инвестицией больших средств, ведь в 2021-м у нас уже внедрят ограничение бюджетов.
Буду стараться подготовиться к 2021 году, насколько возможно. Он станет большим годом. Надеюсь, мы сработаем, как настоящая команда, и построим чемпионский болид", — приводит слова Леклера Planet F1.
Минувший сезон стал для Леклера первым в составе «Феррари». Пилот завершил чемпионат на четвёртом месте в общем зачёте.
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