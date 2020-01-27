24-летний Латифи: Ферстаппен достиг Формулы-1 не быстрее меня

Канадский гонщик Николас Латифи, который в 2020 году дебютирует в Формуле-1, сравнил себя с Максом Ферстаппеном, пришедшим в Ф-1 в 2015 году в возрасте 17 лет. Напомним, 24-летний Латифи будет призовым пилотом «Уильямса», а его напарником будет британец Джордж Расселл.

По словам канадца, для попадания в Формулу-1 ему потребовалось столько времени, сколько и Ферстаппену, — утверждать так можно по той причине, что он слишком поздно дебютировал в картинге.

«Эстебан Окон и Макс Ферстаппен достигли Формулы 1 за столько же лет, сколько потребовалось и мне. Многие просто не знают, что я поздно начал участвовать в гонках. В картинг я пришел в 13 лет, а Ферстаппен и Окон – в 4 года. Макс дебютировал в 17 лет, то есть через 13 лет после дебюта в картинге. Я шёл к Формуле 1 столько же лет. Поэтому не вижу никаких проблем», — приводит слова Латифи GP Blog.

