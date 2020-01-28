Албон назвал Квята кебабом, а Ферстаппена — мясом

Минувшие выходные пилоты программы «Ред Булл» проводили в австрийском Китцбюэле. На горнолыжном курорте царила непринуждённая атмосфера, и многие гонщики выкладывали происходящее на страницах в социальных сетях.

Так, пилот «Ред Булл» Александер Албон был настроен шутить и дал несколько забавных кличек своим коллегам. Бывшего напарника по команде, россиянина Даниила Квята из «Альфа Таури», он назвал «кебабом» и отметил его под таким прозвищем в сторис в «Инстаграме». Нынешнего своего напарника, Макса Ферстаппена, Александер отметил как «мясо», а мотогонщика Пола Эспаргаро Албон назвал «спаржей».

Напомним, в тот же уик-энд Даниил Квят показал свои умения в качестве пилота вертолёта, совершив полёт над австрийскими Альпами.