«Он не любит камеры, практически бегает от них». Шварцман сравнил Феттеля с Хэмилтоном

Российский гонщик Роберт Шварцман, действующий чемпион Формулы-3, который сезон-2020 проведёт в Формуле-2, сравнил Себастьяна Феттеля с Льюисом Хэмилтоном. Немец известен тем, что придерживается максимальной секретности, если дело касается его личной жизни, а Хэмилтон, напротив, открыт для публики и регулярно выкладывает что-то в социальных сетях.

«Честно, мне нравится то, как строит свою карьеру Льюис. Он очень классно себя раскручивает. Но многим пилотам это просто неинтересно. Но лично я не против, мне это близко.

Я предпочитаю публичность, нежели такую позицию, как, например, у Феттеля. Он же очень скрытный: не любит камеры, практически бегает от них. Я не говорю, что я хочу направо и налево показывать свою личную жизнь, но мне кажется, что мы спортсмены, что у нас публичная профессия, и я готов быть открытым для людей.

Я хочу, чтобы у меня тоже сформировался определённый узнаваемый стиль. Но я сначала должен добиться успеха в гонках, а уже потом думать обо всём остальном», — цитирует Шварцмана издание So Many Horses.