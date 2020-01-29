«Он не любит камеры, практически бегает от них». Шварцман сравнил Феттеля с Хэмилтоном

Российский гонщик Роберт Шварцман, действующий чемпион Формулы-3, который сезон-2020 проведёт в Формуле-2, сравнил Себастьяна Феттеля с Льюисом Хэмилтоном. Немец известен тем, что придерживается максимальной секретности, если дело касается его личной жизни, а Хэмилтон, напротив, открыт для публики и регулярно выкладывает что-то в социальных сетях.
«Честно, мне нравится то, как строит свою карьеру Льюис. Он очень классно себя раскручивает. Но многим пилотам это просто неинтересно. Но лично я не против, мне это близко.
Я предпочитаю публичность, нежели такую позицию, как, например, у Феттеля. Он же очень скрытный: не любит камеры, практически бегает от них. Я не говорю, что я хочу направо и налево показывать свою личную жизнь, но мне кажется, что мы спортсмены, что у нас публичная профессия, и я готов быть открытым для людей.
Я хочу, чтобы у меня тоже сформировался определённый узнаваемый стиль. Но я сначала должен добиться успеха в гонках, а уже потом думать обо всём остальном», — цитирует Шварцмана издание So Many Horses.
- 29 января 2020
-
14:14
-
13:50
-
13:04
-
12:19
-
12:09
-
11:04
-
10:09
-
09:20
-
01:08
- 28 января 2020
-
23:54
-
22:59
-
21:47
-
21:11
-
20:59
-
19:58
-
18:44
-
17:48
-
16:40
-
15:44
-
15:24
-
14:32
-
13:12
-
12:43
-
11:06
-
10:23
-
09:37
-
00:52
- 27 января 2020
-
23:41
-
22:10
-
21:00
-
19:34
-
18:46
-
17:37
-
16:02
-
14:34