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RTL: «Мерседес» не собирается уходить из Формулы-1

RTL: «Мерседес» не собирается уходить из Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Будущее «Мерседеса» в Формуле-1 не будет решаться на заседании совета директоров «Даймлера» 12 февраля, сообщает RTL. По информации источника, на этот день в «Даймлере» вообще не запланировано никаких совещаний. В команде уверены, что они продолжат выступления в Формуле-1 в 2021 году.

Ранее в прессе появилась информация, что решающее заседание «Даймлера» состоится 12 февраля.

Контракт «Мерседеса» на участие в Формуле-1 рассчитан только до сезона-2020 включительно.

Сообщалось, что даже в случае ухода заводской команды «Мерседеса» компания продолжит поставлять моторы клиентам, так как уже подписан контракт на сезон-2021 с «Маклареном», а с «Уильямсом» соглашение действует до 2025 года включительно.

12 февраля решится вопрос о возможном уходе «Мерседеса» из Формулы-1
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