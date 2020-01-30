ФИА выступила с заявлением по поводу коронавируса в Китае

Международная автомобильная федерация опубликовала заявление по поводу ситуации с коронавирусом в Китае. В сообщении ФИА ничего не сказано об отмене китайских этапов Формулы-1 и Формулы-Е, которые должны состояться в ближайшие месяцы. Вместе с тем в федерации дали понять, что не исключают отмены этапов, если в этом возникнет необходимость.

«ФИА рассмотрит расписание предстоящих гонок и, если в этом возникнет необходимость, предпримет действия, которые посчитает необходимыми для защиты мирового автоспортивного сообщества и широкой общественности», — отмечается в заявлении федерации.

В 2020 году предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап сезона, пройдёт с 13 по 15 марта, а Гран-при Китая должен пройти с 17 по 19 апреля.