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ФИА выступила с заявлением по поводу коронавируса в Китае

ФИА выступила с заявлением по поводу коронавируса в Китае
Авто / Формула-1 0

Международная автомобильная федерация опубликовала заявление по поводу ситуации с коронавирусом в Китае. В сообщении ФИА ничего не сказано об отмене китайских этапов Формулы-1 и Формулы-Е, которые должны состояться в ближайшие месяцы. Вместе с тем в федерации дали понять, что не исключают отмены этапов, если в этом возникнет необходимость.

«ФИА рассмотрит расписание предстоящих гонок и, если в этом возникнет необходимость, предпримет действия, которые посчитает необходимыми для защиты мирового автоспортивного сообщества и широкой общественности», — отмечается в заявлении федерации.

В 2020 году предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап сезона, пройдёт с 13 по 15 марта, а Гран-при Китая должен пройти с 17 по 19 апреля.

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