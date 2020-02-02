Малья рад, что «Рейсинг Пойнт» станет заводской командой

Виджай Маллья, экс-владелец «Форс Индия», предшественницы «Рейсинг Пойнт», прокомментировал сделку между командой и «Астон Мартин». Напомним, нынешний владелец команды Формулы-1 Лоуренс Стролл приобрёл акции «Астон Мартин», в результате чего уже с 2021 года его детище в Ф-1 получит статус заводской команды.

«Я рад за Лоуренса и рад за команду. Мы всегда мечтали быть заводской командой. Мы с Лоуренсом дружим, и вообще-то я уже поздравил его. Он очень умный инвестор, и его послужной список лишнее тому доказательство. Если вы посмотрите на котировки акций компании „Астон Мартин“, поймёте, что он заключил правильную сделку.

У «Астон Мартин» есть лишь одно направление развития — вперёд. Для «Рейсинг Пойнт» статус заводской команды и работа с такой компанией будет настоящим волшебством. У «Астон Мартин» много фанатов, и скоро они начнут поддерживать и «Рейсинг Пойнт», — приводит слова Малльи Autosport.