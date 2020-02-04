Терещенко примет участие в ELMS и «24 часах Ле-Мана»

Российский гонщик Константин Терещенко примет участие в Европейской серии Ле-Ман (ELMS) в классе LMP2 и в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана».



Терещенко будет выступать в этом сезоне за команду Duqueine Engineering на прототипе ORECA 07 Gibson. В состав экипажа также войдут французский гонщик Тристан Гомменди и представитель Швейцарии – Джонатан Хирши.



«Приятно снова принимать участие в Европейской серии. И я рад в этом сезоне оказаться в составе Duqueine Engineering, в одной команде с сильными и быстрыми напарниками. Этот сезон потребует большой отдачи, но я верю, что мы справимся и удача будет на нашей стороне!» — сообщает пресс-служба гонщика.

Терещенко участвовал в «24 часах Ле-Мана» в 2019 году, но его экипаж не добрался до финиша.