Терещенко примет участие в ELMS и «24 часах Ле-Мана»

Российский гонщик Константин Терещенко примет участие в Европейской серии Ле-Ман (ELMS) в классе LMP2 и в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана».
Терещенко будет выступать в этом сезоне за команду Duqueine Engineering на прототипе ORECA 07 Gibson. В состав экипажа также войдут французский гонщик Тристан Гомменди и представитель Швейцарии – Джонатан Хирши.
«Приятно снова принимать участие в Европейской серии. И я рад в этом сезоне оказаться в составе Duqueine Engineering, в одной команде с сильными и быстрыми напарниками. Этот сезон потребует большой отдачи, но я верю, что мы справимся и удача будет на нашей стороне!» — сообщает пресс-служба гонщика.
Терещенко участвовал в «24 часах Ле-Мана» в 2019 году, но его экипаж не добрался до финиша.
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