Сын Ральфа Шумахера Давид продолжит карьеру в Формуле-3

Давид Шумахер, сын бывшего пилота Формулы-1 Ральфа Шумахера, будет выступать за команду Формулы-3 «Хароуз Рэйсинг». Об этом сообщает Motorsport Week. Партнёрами Ральфа станут Нико Кари и Игор Фрага. С каждым из пилотов подписаны контракты на следующий сезон.



Самым опытным среди трёх подписантов «Хароуз» является Кари, который в прошлом сезоне стал 12-м в общем зачёте, выступая за Trident Racing.



«С нетерпением жду грядущего сезона. Борьба за призовые места станет отличным испытанием для меня. А почему бы и вовсе не замахнуться на чемпионство? Уверен, меня ждёт отличный период с «Хароуз», — заявил Кари.



Давид Шумахер также не скрывал своей радости от подписания соглашения с новой командой: «Чувствую себя счастливым. Очень благодарен команде за то, что она предоставляет мне возможность выступать в Формуле-3».