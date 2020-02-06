Магнуссен: я по-прежнему продолжаю мечтать о чемпионском титуле Формулы-1

Пилот «Хаас» Кевин Магнуссен не перестаёт мечтать о победе в чемпионате Формулы-1. Лучшим результатом 27-летнего датчанина в личном зачёте стало девятое место, которое он занял по итогам сезона-2018.



«Не могу представить, что на протяжении всей карьеры буду бороться за условное седьмое место. Если я проведут 12-15 лет в Формуле-1 и лучшим моим результатом в гонках так и останется второе место, это не будет поводом для гордости.



Конечно, я мечтаю о победах в Ле-Мане или Дайтоне, но титул в Формуле-1 — сильнейшая моя мечта. Понимаю, что в один день я перестану мечтать о титуле, но на сегодняшний день этот момент ещё не настал», — цитирует Кевина Grand PX.



Прошлый сезон Магнуссен завершил на 16-м месте в чемпионате. Ни на одном Гран-при ему не удалось финишировать выше шестого места.