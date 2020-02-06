Лоренсо получил удовольствие от «Ямахи» и стал менее уверен, что не вернётся в гонки

Трёхкратный чемпион мира, тест-пилот заводской «Ямахи» Хорхе Лоренсо признался, что он уже не исключает возможности возвращения в гонки.
«Когда я объявил об уходе, я был уверен, что не вернусь. Я потратил 18 лет жизни на то, чтобы добиться побед. Сейчас я открываю новую страницу в жизни, и у меня изменились цели, но я должен сказать, что я получил удовольствие от езды на «Ямахе». Сейчас я счастлив. В Валенсии я сказал, что на 99% уверен, что не вернусь в гонки, теперь этот процент равен 98», — приводит слова Лоренсо GPOne.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Лоренсо трижды стал чемпионом мира в составе «Ямахи»: в 2008, 2010 и 2015 годах. После сезона-2016 испанский гонщик ушёл из коллектива, подписав контракт с «Дукати». За итальянскую команду он провёл два сезона, а в 2019-м провёл сезон за «Хонду», но травмы и неспособность адаптироваться к новым для себя мотоциклам так и не позволили ему вернуться на былой уровень.
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