В «Мерседесе» рассказали о трёх главных изменениях в новом болиде W11

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, как команда разрабатывала новый болид W11.



«Правила в целом такие же, как в прошлом году, так что мы делали всё, чтобы удостовериться, что у нас не иссякнет поток обновлений. Мы хотели изменить некоторые аспекты концепции машины — аспекты, которые было бы невозможно поменять во время сезона — чтобы у нас была более плодородная платформа в новом сезоне.



Спереди мы пошли на более структурно сложные варианты вертикальных стоек и колёсных дисков. В середине машины мы подхватили общую тенденцию с переносом ниже верхней противоударной структуры и извлечением аэродинамического преимущества из такой конфигурации. Сзади машины мы пошли на более смелую конфигурацию подвески, чтобы увеличить возможности по развитию аэродинамики. Все эти „инвестиции“ являются улучшениями сами по себе, но их настоящий эффект — это мобилизация ряда дополнительных прибавок в аэродинамике в ходе зимы и, как мы надеемся, во время сезона», — приводит слова Эллисона пресс-служба «Мерседеса».

Новая машина «Мерседеса» скопировала идею «Феррари» и уже на трассе. LIVE Доминаторы Формулы-1 сегодня показали своё новое творение W11. А ещё внутри первые фотографии «Альфа Ромео».