Тост: довольны нашими достижениями, но теперь мы жаждем большего

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился ожиданиями от сезона-2020 Формулы-1.



«С точки зрения результатов, с тех пор как в 2005 году «Ред Булл» приобрёл команду «Минарди» для создания «Торо Россо», наша команда развивалась, чтобы достичь того уровня, на котором она находится на сегодняшний день. В 2019 году мы провели очень успешный сезон, завоевав два подиума и заняв шестое место в Кубке конструкторов. Это был лучший для нас сезон с 2008 года.



Мы довольны нашими достижениями, но теперь мы жаждем большего. Мы добились больших успехов в техническом плане и в плане работы в гоночный уик-энд, так что мы намерены прогрессировать и дальше. 2020 год станет испытанием для всех команд, поскольку нужно будет работать над двумя разными концепциями болидов из-за нового регламента на 2021 год.



Для небольших команд, как наша, эта задача более сложная из-за ограниченных ресурсов и персонала. Нам предстоит найти баланс между работой над болидом AT01 и его преемником на 2021 год, который станет началом новой эры Формулы-1. Но нам нужно продолжать изучать каждую отдельную деталь в гонке, чтобы избегать ошибок, и воспользоваться любой возможностью, которая может возникнуть в тесной средней группе», — приводит слова Франца Тоста пресс-служба команды.

Команда Квята показала первую машину после переименования — в неожиданной бело-синей гамме Первые фотографии «Альфа Таури» AT01 и главные заявления с презентации.