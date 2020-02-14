Тост: довольны нашими достижениями, но теперь мы жаждем большего

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился ожиданиями от сезона-2020 Формулы-1.
«С точки зрения результатов, с тех пор как в 2005 году «Ред Булл» приобрёл команду «Минарди» для создания «Торо Россо», наша команда развивалась, чтобы достичь того уровня, на котором она находится на сегодняшний день. В 2019 году мы провели очень успешный сезон, завоевав два подиума и заняв шестое место в Кубке конструкторов. Это был лучший для нас сезон с 2008 года.
Мы довольны нашими достижениями, но теперь мы жаждем большего. Мы добились больших успехов в техническом плане и в плане работы в гоночный уик-энд, так что мы намерены прогрессировать и дальше. 2020 год станет испытанием для всех команд, поскольку нужно будет работать над двумя разными концепциями болидов из-за нового регламента на 2021 год.
Для небольших команд, как наша, эта задача более сложная из-за ограниченных ресурсов и персонала. Нам предстоит найти баланс между работой над болидом AT01 и его преемником на 2021 год, который станет началом новой эры Формулы-1. Но нам нужно продолжать изучать каждую отдельную деталь в гонке, чтобы избегать ошибок, и воспользоваться любой возможностью, которая может возникнуть в тесной средней группе», — приводит слова Франца Тоста пресс-служба команды.
- 15 февраля 2020
-
00:33
- 14 февраля 2020
-
23:53
-
23:53
-
23:41
-
23:36
-
23:28
-
23:12
-
23:00
-
22:47
-
21:07
-
19:49
-
18:51
-
17:48
-
16:41
-
15:00
-
14:51
-
14:37
-
14:33
-
14:18
-
14:06
-
14:06
-
13:59
-
13:51
-
13:51
-
13:30
-
13:19
-
13:09
-
12:18
-
11:32
-
10:18
-
09:03
- 13 февраля 2020
-
23:51
-
23:40
-
21:58
-
20:35