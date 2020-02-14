Как будут выглядеть болид Квята и фирменные цвета «Альфа Таури». LIVE

20:23. Гасли приглашает всех на презентацию болида! Уже в предвкушении, не правда ли?
Ну а посмотреть презентацию можно будет здесь:
20:20. Какой же будет ливрея болидов обновлённой команды «Торо Россо»? Вот так пресс-служба намекала на космическо-чёрные цвета в раскраске болида:
19:00. Всем привет! Пожалуй, 14 февраля — апогей недели презентаций в Формуле-1. Мы уже увидели сегодня новые болиды «Мерседеса» и «Альфа Ромео», а вечером, в 22:00 по московскому времени, нам представят болид AT01 — первую машину «Альфа Таури». Бренд «Торо Россо» уходит в прошлое, и тем интереснее посмотреть, как подготовились в команде из Фаэнцы к переименованию. Ждём космическо-чёрной ливреи, но, возможно, в «Альфа Таури» приготовили какие-то сюрпризы? Также будет интересно взглянуть на комбинезоны гонщиков и их шлемы — если они будут представлены.
В этом онлайне мы оперативно опубликуем фотографии новинки и все главные заявления. При этом параллельно, если есть возможность, вы можете смотреть и видеотрансляцию презентации.
В ожидании начала презентации предлагаем почитать про машины, которые были представлены раньше новой «Альфа Таури».
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