В «Альфа Таури» показали работу Гасли с бортовой камеры болида

Вчера, 15 февраля, пилоты «Альфа Таури» Даниил Квят и Пьер Гасли провели обкатку нового болида. Гонщики поработали на трассе на автодроме «Мизано». Пресс-служба итальянской команды на официальном канале в YouTube опубликовала видео, где показана работа Пьера Гасли с бортовой камеры его болида.

Соответствующий ролик можно увидеть на канале «Альфа Таури» в YouTube.

Предстоящий сезон будет первым для команды под новым названием. Ранее коллектив именовался «Торо Россо».



Напомним, по сравнению с минувшим годом состав команды не изменился. Боевыми пилотами остаются Пьер Гасли и Даниил Квят. В минувшем сезоне этот дуэт помог «Торо Россо» занять шестое место в Кубке конструкторов, при этом в личном зачёте Гасли занял шестое место, а Квят стал 13-м.



Первые испытания обновлённый болид «Альфа Таури» пройдёт на официальных предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне.