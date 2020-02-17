«Уильямс» показал новую машину Формулы-1. Фото

В команде Формулы-1 «Уильямс» опубликовали фотографии, на которых можно посмотреть, как будет выглядеть машина команды в сезоне-2020. Ливрея машины изменилась: белый и синий цвета остались, а красного стало гораздо больше.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в официальном «твиттере» «Уильямса».

Последние два сезона «Уильямс» неизменно заканчивает на последнем месте в Кубке конструкторов. В сезоне-2019 единственное очко команде принёс польский гонщик Роберт Кубица, который занял 10-е место в дождевой гонке в Германии. Новичок сезона Джордж Расселл стал единственным пилотом, который не заработал ни одного очка, заняв последнее место в личном зачёте. В сезоне-2020 напарником Расселла будет канадец Николас Латифи.