Появились первые «живые» фото новой машины Формулы-1 «Хааса»

В Сети появились первые фотографии нового автомобиля Формулы-1 команды «Хааса», сделанные незадолго до начала первого дня официальных предсезонных тестов.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» журналиста Альберта Фабреги.
Машина «Хааса»
Фото: Mark Thompson/Getty Images
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» автодрома в Барселоне.
Машина «Хааса»
Фото: Твиттер «Хааса»
В сезоне-2020 предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, запланирован на период с 13 по 15 марта.
В 2019 году «Хаас» занял девятое, предпоследнее место в Кубке конструкторов, опередив только «Уильямс». Датчанин Кевин Магнуссен принёс американской команде 20 очков, а француз Ромен Грожан — восемь.
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