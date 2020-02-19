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Появились первые «живые» фото новой машины Формулы-1 «Хааса»

Появились первые «живые» фото новой машины Формулы-1 «Хааса»
Авто / Формула-1 0

В Сети появились первые фотографии нового автомобиля Формулы-1 команды «Хааса», сделанные незадолго до начала первого дня официальных предсезонных тестов.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» журналиста Альберта Фабреги.

Машина «Хааса»

Машина «Хааса»

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» автодрома в Барселоне.

Машина «Хааса»

Машина «Хааса»

Фото: Твиттер «Хааса»

В сезоне-2020 предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, запланирован на период с 13 по 15 марта.

В 2019 году «Хаас» занял девятое, предпоследнее место в Кубке конструкторов, опередив только «Уильямс». Датчанин Кевин Магнуссен принёс американской команде 20 очков, а француз Ромен Грожан — восемь.

Все машины Формулы-1 на 2020 год представлены. Пора заводить моторы!
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