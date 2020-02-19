Изучаем последние новинки Формулы-1 2020 года! LIVE

8:40. А вот первый выезд на трассу Ромена Грожана за рулем VF-20 в понедельник — посмотрите онборд-видео с камер.
8:30. Всем привет! Сегодня в Формуле-1 стартуют зимние тесты, а прямо перед ними мы увидим две последние презентации команд. Официально свои машины покажут «Альфа Ромео» и «Хаас». В 10:00 по московскому времени журналистам покажут болид «Хааса» VF-20, а спустя 15 минут снимут покрывало с автомобиля «Альфа Ромео» C39.
Ощущения немного странные, ведь мы уже видели оба автомобиля на трассе, причём в случае с «Хаасом» — в боевой ливрее. Так что тут всё предсказуемо и протокольно. С «Альфа Ромео» чуть интереснее: машину мы уже видели, но в специальном тестовом «змеином» камуфляже, так что сегодня посмотрим, изменила ли раскраску швейцарская команда с итальянским названием. Кстати, накануне «Альфа» здорово поиздевалась над болельщиками: выложила затемнённую фотографию машины. А когда народ попробовал осветлить фото, то увидел не детали ливреи, а надпись «Хорошая попытка». Что ж, действительно хорошая!
Итак, ждём презентаций, а пока предлагаем почитать статьи о предыдущих мероприятиях команд этой зимы.
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