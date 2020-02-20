Боттас рассказал о недостатках новой машины «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги первого дня тестов Формулы-1 в Барселоне. По итогам дня Боттас остался на второй строчке, его напарник Льюис Хэмилтон, работавший после обеда, возглавил протокол.



«Это было отличное утро, мы проделали хорошую работу, сделали всё, что планировали. Не было никаких проблем, машина чувствует себя прекрасно. Очевидно, что нам есть где прибавлять, но это отличная отправная точка.



Конечно, у нас есть недостатки. Это отличная трасса для тестов, потому что здесь есть все типы поворотов — скоростные, среднескоростные и довольно медленный последний сектор. В отношении баланса нам есть над чем поработать, но именно для этого мы здесь.



В настоящее время важную роль играют симуляторы, поэтому все были так хороши сразу после выезда из боксов. Говоря по правде, когда мы только начали работу с этой машиной, всё было не совсем так, как мы ожидали. Но в любом случае есть разница между теорией и реальной жизнью», — приводит слова Валттери Боттаса PlanetF1.