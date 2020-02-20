Албон заявил, что хочет выиграть гонку в 2020-м

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон рассказал, что его цель на сезон Формулы-1 2020 года — выиграть как минимум одну гонку.

Напомним, Албон дебютировал в Формуле-1 в 2019 году, подписав контракт с «Торо Россо». Начиная с Гран-при Бельгии 23-летний представитель Таиланда выступает за «Ред Булл», где его напарником является 22-летний голландец Макс Ферстаппен.

«Я всё ещё учусь. Мы в хорошей форме закончили сезон-2019. Хочется отталкиваться от этого. В идеале хотелось бы выиграть гонку.

Но самое главное, чтобы после каждого этапа я мог сказать, что выступить лучше было нельзя. Это даже важнее для меня, чем ставить какие-то конкретные цели», — приводит слова Албона GrandPX.news.

Гран-при Австралии, первый этап сезона-2020, пройдёт с 13 по 15 марта.