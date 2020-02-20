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Росберг назвал Ферстаппена быстрейшим гонщиком Формулы-1

Росберг назвал Ферстаппена быстрейшим гонщиком Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг прокомментировал достижения Макса Ферстаппена («Ред Булл»), который в сезоне-2019 впервые в карьере занял третье место в личном зачёте, уступив только Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).

«Ферстаппен феноменален. За ним всегда приятно следить. Гонки без него становятся не такие интересные. Он один из самых больших талантов и, вероятно, быстрейший гонщик.

Возможно, что в этом сезоне он получит машину, за рулём которой можно бороться за титул. В прошлом сезоне впечатлило, как он на более слабом автомобиле оставил позади обоих пилотов «Феррари», — приводит слова Росберга GP Blog.

Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.

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