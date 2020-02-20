Тост: Квят слишком рано попал в «Ред Булл»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост сказал, что российский гонщик Даниил Квят, защищающий цвета команды из Фаэнцы, слишком рано перешёл в «Ред Булл» в 2015 году.
Квят, начавший карьеру в Ф-1 в 2014 году в составе «Торо Россо», сезон-2015 начал уже в «Ред Булл». Однако россиянин лишился места в главной команде австрийской компании перед Гран-при Испании 2016 года и вернулся в «Торо Россо». В ходе сезона-2017 его исключили из гоночной программы «Ред Булл», однако перед 2019 годом решили вернуть в «Торо Россо». В 2020-м Даниил останется в этой же команде, которая стала называться «Альфа Таури».
«Квят и Гасли оказались в «Ред Булл» слишком рано. Это не было сделано специально.
Когда Феттель ушёл в «Феррари», Квяту пришлось занять его место. Когда Риккардо ушёл в «Рено», на его место вынуждены были усадить Гасли. Иначе этих переходов не состоялось бы», — цитирует Тоста GrandPX.news.
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