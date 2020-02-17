В «Альфа Таури» признали интерес к 19-летнему японцу Цуноде
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост не исключил, что протеже «Хонды» 19-летний японец Юки Цунода сядет за руль машины команды в пятничных тренировках во второй половине сезона-2020.
В «Хонде» хотели бы, чтобы в Формулу-1 попал кто-либо из представителей Японии, и Цунода считается первой кандидатурой в этом списке. В 2019 году он выступал в Формуле-3, а сезон-2020 проведёт в Формуле-2.
«В первой половине сезона у нас не будет «пятничных» пилотов. После этого — посмотрим. Думаю, Юки Цунода реальный кандидат. Он хорошо выступал в Формуле-3, а этот сезон проведёт в Формуле-2», — приводит слова Тоста GrandPX.news.
В сезоне-2020 призовыми пилотами «Альфа Таури» в Формуле-1 будут россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли.
Квят — о целях «Альфа Таури»: мы хотим возглавлять среднюю группу
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