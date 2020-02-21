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«Ред Булл» стал первой командой, которой понадобился второй мотор на тестах

«Ред Булл» стал первой командой, которой понадобился второй мотор на тестах
Авто / Формула-1 0

В «Ред Булл» подтвердили, что вынуждены были заменить мотор на машине в ходе второго дня предсезонных тестов Формулы-1, который состоялся вчера, 20 февраля. После проверки выяснилось, что с первым двигателем всё в порядке. Его вернут на машину сегодня, 21 февраля.

«Мы продуктивно поработали. Мы проехали не так много кругов, как в первый день, но снова выполнили всё, что запланировали.

Перед обедом возникла небольшая проблема, когда сотрудники «Хонды» заметили что-то в данных телеметрии. Поэтому мы в качестве меры предосторожности решили заменить мотор. Они провели проверку и не обнаружили проблем. Поэтому первый двигатель вернётся на машину», — приводит слова главного инженера «Ред Булл» Гийома Роклена GP Blog.

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