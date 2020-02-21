В «Ред Булл» планируют избежать штрафов за замену моторов в сезоне-2020

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что в команде надеются не преступать лимит по замене силовых установок в сезоне-2020 и, таким образом, рассчитывают избежать штрафов за перерасход компонентов.
«На данный момент в наши планы не входит использование четырёх моторов за сезон. Рассчитываем обойтись тремя силовыми установками. Если у нас будет 21 гонка, это значительно упростит жизнь. Если же нет, придётся найти наиболее подходящий момент для использования четвёртого мотора, чтобы минимизировать негативные последствия такого шага», — приводит слова функционера RaceFans.
Напомним, нынешний год станет вторым, когда австрийская команда будет использовать моторы «Хонды». В минувшем сезоне «Ред Булл» завоевал с японскими мотористами три победы.
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