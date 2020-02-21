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Квят едва не врезался в Грожана на тестах Формулы-1. Видео

Квят едва не врезался в Грожана на тестах Формулы-1. Видео
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят чуть было не столкнулся с французом Роменом Грожаном («Хаас») в ходе утренней сессии третьего дня официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Квят в связке левого и правого поворотов стремительно приблизился к Грожану, но сумел избежать столкновения. Россиянин остался недоволен манёвром француза, судя по его жестикуляции.

Видео эпизода, которое опубликовали в официальном «твиттере» Формулы-1, доступно по ссылке.

В утренней сессии третьего дня тестов Квят стал четвёртым, а возглавил протокол Валттери Боттас («Мерседес»), опередивший ближайшего преследователя более чем на секунду.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию третьего дня тестов Ф-1.

Боттас с большим отрывом возглавил протокол утренней сессии 3-го дня тестов, Квят — 4-й
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