«Мерседес»: борьба впереди в Мельбурне обещает быть плотной

Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» подвела итоги первых зимних тестов в Барселоне и поделилась выводами насчёт возможной расстановки сил в пелотоне.



«Никто не хочет заявлять, что он быстрее другой команды, потому что никогда точно не знает, что было скрыто или что появится потом. Например, не привезёт ли „Ред Булл“ существенное обновление на второй тест? Или почему „Феррари“ провела эти тесты, постоянно используя силовой блок в более щадящем режиме, чем её клиентские команды?



Что мы можем сказать, так это предсказать, что борьба впереди в Мельбурне обещает быть плотной. Мы также можем видеть, что средняя группа приблизилась к лидерам и что в этой группе произошли существенные изменения по сравнению с раскладом сил в прошлом году», — написала пресс-служба «Мерседеса».

«Мерседес» наводит страх, а у «Феррари» опять проблемы? Итоги первых тестов Формулы-1 Неужели нас ждёт доминирование «серебряных стрел» или беспокоиться ещё рано? У Квята вроде всё неплохо.