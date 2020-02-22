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Боттас первый раз услышал про спорную систему «Мерседеса» почти год назад

Боттас первый раз услышал про спорную систему «Мерседеса» почти год назад
Авто / Формула-1 0

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что его команда долгое время разрабатывала новую систему DAS, позволяющую менять схождение передних колёс с помощью манипуляций с рулевой колонкой.

«Я долгое время был в курсе. Этот проект не был быстрым. Думаю, я впервые что-то про него услышал почти год назад. Мы ещё изучаем систему и её потенциал. Думаю, в некоторых условиях она может быть весьма хорошей. Но мы точно узнаем, насколько она помогает, позднее в ходе года — в других условиях, на других трассах.

Очевидно, что очень приятно быть в составе команды, которая использует подобную систему. Думаю, это кое-что говорит о том, какие в нашей команде есть великие умы. Без сомнений, нелегко сконструировать такую систему и затем заставить её работать», — приводит слова Боттаса RaceFans.

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