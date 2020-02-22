Боттас первый раз услышал про спорную систему «Мерседеса» почти год назад

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что его команда долгое время разрабатывала новую систему DAS, позволяющую менять схождение передних колёс с помощью манипуляций с рулевой колонкой.
«Я долгое время был в курсе. Этот проект не был быстрым. Думаю, я впервые что-то про него услышал почти год назад. Мы ещё изучаем систему и её потенциал. Думаю, в некоторых условиях она может быть весьма хорошей. Но мы точно узнаем, насколько она помогает, позднее в ходе года — в других условиях, на других трассах.
Очевидно, что очень приятно быть в составе команды, которая использует подобную систему. Думаю, это кое-что говорит о том, какие в нашей команде есть великие умы. Без сомнений, нелегко сконструировать такую систему и затем заставить её работать», — приводит слова Боттаса RaceFans.
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