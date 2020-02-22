Сейвуд: кто-то действительно верит, что «Феррари» проигрывает «Мерседесу» 2,4 секунды?

Известный обозреватель Джо Сейвуд поделился впечатлениями от итогов первых трёх дней тестов Формулы-1 в Барселоне.
«Руководство „Феррари“ довольно пессимистично в своих отзывах, но Себастьян Феттель и Шарль Леклер не выглядят очень расстроенными. В „Мерседесе“ думают, что „Феррари“ специально занижает ожидания и ведёт работы со сдержанными режимами двигателей.
Кто-то действительно верит, что „Феррари“ проигрывает „Мерседесу“ 2,4 секунды? Можно ли верить в то, что „Ред Булл“ проигрывает 1,7 секунды „Мерседесу“? Разумеется, нет. Эти команды ещё не показали своих реальных возможностей. У них есть и более важные дела», — написал Джо Сейвуд в своей колонке.
По итогам первых тестов лучшее время в сводной таблице дня осталось за Валттери Боттасом.
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