Росберг удивился, что Кубица не мог угнаться за Расселлом в 2019-м

Чемпион Формулы-1 Нико Росберг прокомментировал выступления Роберта Кубицы, который в 2019 году вернулся в Формулу-1, подписав контракт с «Уильямсом», после многолетнего перерыва, вызванного тяжёлыми травмами руки, полученными в аварии на ралли в феврале 2011 года.
Кубица заработал единственное очко для «Уильямса» в сезоне-2019, заняв 10-е место в дождевой гонке в Германии, но в квалификациях всухую проиграл молодому напарнику Джорджу Расселлу — 0:21.
«Меня удивило, что он не смог подобраться ближе к Расселлу. По таланту и отношению к делу Роберт ничем не уступает Хэмилтону. Но я не учёл, что он не выступал восемь лет. Только представьте, если бы Роджер Федерер (один из лучших теннисистов в истории. — Прим. «Чемпионата») не играл восемь лет, а затем решил вернуться», — цитирует Росберга Auto Hebdo.
В 2020 году Кубица будет резервным гонщиком «Альфа Ромео», а также проведёт сезон в DTM.
- 24 февраля 2020
-
16:42
-
15:25
-
14:25
-
13:24
-
12:28
-
11:11
-
10:10
-
09:06
-
08:50
-
01:01
- 23 февраля 2020
-
23:59
-
23:46
-
22:51
-
21:54
-
20:39
-
19:40
-
18:32
-
17:21
-
16:57
-
16:00
-
14:50
-
13:58
-
12:56
-
11:58
-
11:01
-
10:16
-
09:54
-
01:12
- 22 февраля 2020
-
23:47
-
22:57
-
21:54
-
20:59
-
19:59
-
19:10
-
17:47