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Росберг удивился, что Кубица не мог угнаться за Расселлом в 2019-м

Росберг удивился, что Кубица не мог угнаться за Расселлом в 2019-м
Авто / Формула-1 0

Чемпион Формулы-1 Нико Росберг прокомментировал выступления Роберта Кубицы, который в 2019 году вернулся в Формулу-1, подписав контракт с «Уильямсом», после многолетнего перерыва, вызванного тяжёлыми травмами руки, полученными в аварии на ралли в феврале 2011 года.

Кубица заработал единственное очко для «Уильямса» в сезоне-2019, заняв 10-е место в дождевой гонке в Германии, но в квалификациях всухую проиграл молодому напарнику Джорджу Расселлу — 0:21.

«Меня удивило, что он не смог подобраться ближе к Расселлу. По таланту и отношению к делу Роберт ничем не уступает Хэмилтону. Но я не учёл, что он не выступал восемь лет. Только представьте, если бы Роджер Федерер (один из лучших теннисистов в истории. — Прим. «Чемпионата») не играл восемь лет, а затем решил вернуться», — цитирует Росберга Auto Hebdo.

В 2020 году Кубица будет резервным гонщиком «Альфа Ромео», а также проведёт сезон в DTM.

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