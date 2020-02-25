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Сироткин: не думаю, что DAS «Мерседеса» сыграет ключевую роль даже в отдельной гонке

Сироткин: не думаю, что DAS «Мерседеса» сыграет ключевую роль даже в отдельной гонке
Авто / Формула-1 0

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин высказал мнение, что необычная система рулевого управления «Мерседеса» DAS не окажет решающего влияния на исход сезона-2020 Формулы-1.

«Я читал, что пишут про систему, и смотрел видео, но не более того. Думаю, «Мерседес» будет её использовать только на определённых трассах. Если я не ошибаюсь, свой лучший круг на тестах Валттери проехал без использования системы: по крайней мере на «онборде» руль не двигался. В любом случае эта система не решит, выиграет «Мерседес» или проиграет.

Она может помочь с вопросом перегрева резины — это да. Хотя, как правило, мы страдаем от перегрева задней резины, а не передней. Да, когда есть возможность на прямой поставить колёса максимально прямо, это может стать преимуществом на трассе с длинными прямыми. Кроме того, система может позволить команде изначально рассчитывать на чуть более агрессивные настройки передней подвески. Но я не думаю, что эта система сыграет ключевую роль даже в какой-то отдельной гонке», — заявил Сироткин в интервью «Чемпионату».

Марко считает, что новая система позволяет «Мерседесу» быть на две десятые быстрее
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