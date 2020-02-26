Феттеля развернуло на тестах Формулы-1. Видео

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель стал виновником временной остановки заездов, после того как его машину развернуло в ходе утренней сессии первого дня второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. В результате инцидента небольшой участок трассы оказался засыпан гравием, и маршалам понадобилось время, чтобы очистить покрытие.

Видео разворота Феттеля, которое появилось в официальном «твиттере» Формулы-1, доступно по ссылке.

Вторая серия предсезонных тестов пройдёт с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, запланирован на период с 13 по 15 марта.

Ранее чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон предположил, что Феттель лишится места в «Феррари», если продолжит ошибаться.