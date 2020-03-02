В MotoGP официально подтвердили перенос Гран-при Таиланда из-за коронавируса

Промоутер MotoGP компания Dorna официально подтвердила, что Гран-при Таиланда, который изначально был запланирован на период с 20 по 22 марта, не состоится из-за угрозы коронавируса. Ранее об этом объявил премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул, который также занимает пост министра здравоохранения.

«Из-за вспышки коронавируса решено отложить проведение Гран-при Таиланда», — сказано в заявлении Dorna.

Также в заявлении отмечается, что начат поиск альтернативной даты проведения этапа, о которой будет объявлено, когда будет принято соответствующее решение.

Ранее из-за коронавируса в MotoGP отменили Гран-при Катара, который должен был открыть сезон. Таким образом, первый этап сезона-2020 пройдёт в Остине (Техас) с 3 по 5 апреля.