Сироткин после тестов с «АРТ» верит, что команда может побороться за победу в Ф-2

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин рассказал о своём участии в предсезонных тестах Формулы-2 в Бахрейне, где он заменил в составе «АРТ» Кристиана Лундгора.



«Впечатления от прошедших тестов максимально приятные. За четыре года, когда я последний раз выступал в GP2, машина сильно изменились. Объективно говоря, она стала совершенно другой, и мне было интересно ее пилотировать. Мы достаточно удачно поработали все три дня, попробовали разные настройки как на более коротких, так и более длинных сериях. Многие варианты себя хорошо показали, и по сумме всех факторов я бы предположил, что машина ART Grand Prix одна из двух самых быстрых в пелотоне. Надеюсь, что через две недели она сможет побороться за победу здесь, в Бахрейне. И мне приятно, что в этом будет отчасти и моя заслуга тоже. Я был рад помочь своей бывшей команде, от работы с которой у меня остались самые теплые воспоминания».

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