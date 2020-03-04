Чиновник не исключил отмены Гран-при Австралии из-за коронавируса

Мартин Пакула, министр туризма, спорта и крупных мероприятий штата Виктория, где с 13 по 15 марта должен пройти Гран-при Австралии, выразил надежду, что этап Формулы-1 в Мельбурне состоится, но не исключил при этом, что его могут и отменить.

Напомним, ранее из-за коронавируса Гран-при Китая, который должен был пройти с 17 по 19 апреля, перенесли на неопределённую дату.

«Все действия менеджмента Формулы-1 свидетельствуют, что они планируют провести Гран-при. Мы ожидаем, что техника и команды сегодня начнут прибывать к нам. Но ситуация меняется невероятно динамично, и есть вещи, которые мы не в состоянии контролировать. Некоторые решения могут быть приняты правительством или за границей.

Надеюсь и верю, что Гран-при состоится. Но с абсолютной достоверностью ничего нельзя утверждать», — цитирует чиновника Grand Prix 247.