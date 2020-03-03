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Сотрудников «Феррари» из-за коронавируса запрут в карантин перед ГП Бахрейна

Сотрудников «Феррари» из-за коронавируса запрут в карантин перед ГП Бахрейна
Авто / Формула-1 0

Формула-1 после Гран-при Австралии, который должен пройти с 13 по 15 марта, организует особый авиарейс для команд, которые отправятся на Гран-при Бахрейна, сообщает Daily Mail.

Ожидается, что общая длительность перелёта из Мельбурна в Бахрейн составит 17 с половиной часов, и потому на борту будет два пилота, каждый из которых будет управлять самолётом на протяжении половины пути.

Также сообщается, что власти Бахрейна заставят пройти трёхчасовой карантин всех людей, которые прибыли из мест, где угроза заражения коронавирусом особенно высока. Это означает, что карантин, во время которого будут сделаны все необходимые медицинские проверки, придётся пройти сотрудникам итальянской команды «Феррари».

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