«Ред Булл» может через суд потребовать дисквалификации «Феррари» в сезоне-2019

«Ред Булл» планирует подать иск на действия ФИА в отношении «Феррари», сообщает F1-Insider. По информации источника, команды «Ред Булл» и «Альфа Таури» готовят совместный иск, по которому они хотят потребовать дисквалификации «Феррари» за нарушение технического регламента и получить свыше $ 20 млн призовых.



«В этот раз мы присоединились к кампании, инициированной «Мерседесом». Но в будущем мы будем рассматривать варианты и своими способами отстаивать свои собственные права», — подчеркнул Хельмут Марко.



Напомним, ранее команды Формулы-1, которые не используют двигатели «Феррари», выступили с совместным заявлением по поводу сделки ФИА и «Феррари», потребовав от ФИА раскрыть итоги расследования Федерации относительно силовых установок «Феррари» образца 2019 года.



Напомним, ФИА провела расследование в отношении силовых установок «Феррари» образца 2019 года. В конце минувшего месяца в ФИА опубликовали вердикт по этому делу. В федерации уклонились от конкретных формулировок, отметив, что с «Феррари» было достигнуто соглашение. При этом не указывалось, обходили или нет в «Скудерии» технический регламент на протяжении 2019 года.

Семь команд Формулы-1 угрожают подать в суд по поводу тайной сделки ФИА и «Феррари»