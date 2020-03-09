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Босс ГП Австралии подтвердил допуск болельщиков на трибуны, несмотря на коронавирус

Босс ГП Австралии подтвердил допуск болельщиков на трибуны, несмотря на коронавирус
Авто / Формула-1 0

Руководитель Гран-при Австралии Эндрю Уэстакотт заявил, что болельщики смогут без ограничений посетить этап Формулы-1 в Мельбурне, который по традиции откроет очередной сезон чемпионата. Его спросили, есть ли вероятность, что этап в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции пройдёт без зрителей.

«Нет, никаких шансов», — приводит слова Уэстакотта Reuters.

Гран-при Австралии пройдёт с 13 по 15 марта.

Напомним, из-за коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. В Формуле-1 уже перенесли Гран-при Китая на неопределённую дату, также под вопросом оказалось проведение Гран-при Вьетнама. Что касается Гран-при Бахрейна, то на этом этапе зрителей на трибуны не пустят.

Гран-при Бахрейна пройдёт без зрителей из-за коронавируса
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