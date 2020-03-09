Магнуссен признал, что топ-команды уже не интересуются им

27-летний датчанин Кевин Магнуссен, выступающий в Формуле-1 за «Хаас», посетовал, что сильнейшие команды чемпионата уже не обращают внимания на его кандидатуру при выборе пилотов.
Магнуссен пришёл в Формулу-1 в 2014 году. Он провёл один сезон в качестве призового пилота «Макларена», затем ещё один — в качестве резервного гонщика команды, после чего перешёл в «Рено», а на следующий год ещё раз сменил команду и подписал контракт с «Хаасом», за который выступает с 2017-го.
«Я пришёл в Формулу-1 точно таким же образом, что и Ферстаппен с Леклером, которые сразу попали в топ-команды. Но «Макларен» тогда уже не был топ-командой, когда я за них выступал.
Я пришёл как очень перспективный гонщик. Считаю, я хорошо выступал. Но остальное — уже история. Я уже не отношусь к тем пилотам, на которых смотрят топ-команды», — приводит слова гонщика издание BT.
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