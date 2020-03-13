Нифонтова — об отмене гонки в Абу-Даби: видимо, верблюды тоже переносят заразу

Российская гонщица Анастасия Нифонтова прокомментировала перенос гонки «Абу-Даби Дезерт Челленж», которая должна была пройти с 20 по 26 марта.
«До последнего надеялась, что разум победит. Ведь мы в пустыне должны гоняться! Казалось, это никого не волнует. Оказалось — нет, волнует. Видимо, верблюды тоже переносят заразу. Но что делать? Попали мы на деньги, конечно. Потому что уже были куплены авиабилеты Антону и моему механику. Слава богу, что мы понимали ситуацию, я до последнего не покупала гоночную лицензию и не бронировали гостиницу. Тут можно сказать, что сэкономили, на это не успели потратиться. То, что мотоцикл отправили заранее, ничего: я уже третий раз тренируюсь на нем, не так обидно. Обиднее всего людям, которые под эту гонку отправили мотоцикл. Мне сегодня написал знакомый европеец, что он отправил мотоцикл два дня назад, а пересылка мотоцикла это — огромные деньги, несколько тысяч евро. Вот это „попадос“.
У нас тут смех сквозь слезы, думаем с Джеймсом Уэстом из Crazy Camel Motorsports, с которым я тренируюсь. Он тоже попал на деньги, так как у него 7 человек должны были ехать на гонку, он мотоциклы им должен был сдавать в аренду и осуществлять сопровождение. Мы с ним смеемся: может, поедем в Ливу, ведь роудбуки у нас есть со всех предыдущих выпусков «Абу-Даби Дезерт Челленж», устроим свою собственную гонку, погоняем в пустыне. Завтра будем все это обсуждать. Чем черт не шутит, может, поедем и в Ливе действительно погоняем, что тут порожняком тут торчать?
Всё обидно и досадно, ведь последние дни читала новости про гонку. Сюда собирались и Себастьен Лёб, и Стефан Петерансель, была бы очень клевая тусовка, классно можно было бы погонять. И погода стоит отличная, не жарко. Всё офигенно, если бы не этот долбаный коронавирус», — заявила Нифонтова в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.
- 13 марта 2020
-
10:21
-
10:17
-
09:33
-
09:15
-
07:39
-
07:13
-
07:05
-
02:12
-
02:07
-
00:54
- 12 марта 2020
-
23:55
-
22:48
-
21:59
-
21:03
-
18:38
-
18:06
-
17:50
-
15:32
-
14:45
-
14:23
-
14:14
-
13:42
-
13:34
-
13:28
-
13:23
-
13:02
-
12:05
-
11:21
-
11:05
-
10:08
-
09:01
-
08:43
-
00:45
- 11 марта 2020
-
23:49
-
22:48