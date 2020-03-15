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В Азербайджане обсуждают возможность переноса Гран-при Формулы-1

В Азербайджане обсуждают возможность переноса Гран-при Формулы-1
Авто / Формула-1 0

В Азербайджане приостанавливаются спортивные мероприятия, сообщает Azerisport. Министерство молодёжи и спорта страны приняло решение закрыть спортивные объекты, находящиеся на балансе ведомства. Такой шаг связан с попыткой пресечь распространение коронавируса.

Приостанавливается деятельность Олимпийских спорткомплексов, а также других спортивных учреждений и сооружений.

Кроме того, ведутся обсуждения относительно переноса предстоящих в Баку турнира «Большого шлема» по дзюдо, чемпионата Европы по каратэ, а также Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Напомним, сезон Формулы-1 отложен на неопределённый срок. Ранее заявлялось, что именно этап в Баку может открыть новый чемпионат. На данный момент точно известно об отмене этапов в Бахрейне, Китае и Вьетнаме.

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