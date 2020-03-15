Алан Джонс: гонку в Австралии не проведут повторно в 2020 году

Чемпион Формулы-1 1980 года австралиец Алан Джонс считает, что гонка в Австралии не вернётся в календарь сезона-2020 после отмены из-за коронавируса.



«Я бы всё равно принял участие в гонке, но нужно сохранять рассудок. Вплоть до пятницы мы думали, что контролируем ситуацию. Катализатором в этой ситуации выступил „Макларен“. Это был большой удар для австралийского спорта, люди приехали из других городов и стран, чтобы посмотреть гонку.



Моё мнение — гонку в Австралии не проведут повторно в 2020 году. Если бы я ставил, то ставил бы на то, что Гран-при Австралии не будет в 2020 году», — приводит слова Алана Джонса GPFans.



Напомним, гонка в Австралии была официально отменена 13 марта, за два часа до запланированного старта первой тренировки этапа.