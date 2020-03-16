Абитебуль не исключает перехода Феттеля в «Рено» на место Риккардо в 2021 году

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль не стал исключать возможный переход в состав французской команды Себастьяна Феттеля, если Даниэль Риккардо примет решение продолжить карьеру в другом месте.



«Нам нужно сохранить Даниэля Риккардо на хороших условиях для всех. Он важный для нас пилот. Нам нужно дождаться первых гонок, чтобы понять, смогли ли мы сделать шаг вперёд. Многое будет зависеть от календаря, нужно посмотреть на наши результаты и найти время на анализ текущей ситуации. Всё будет очень быстро развиваться, так что нам нельзя терять концентрацию.



Феттель в „Рено“ в случае ухода Риккардо? Я не хочу говорить „нет“, потому что он отличный пилот и великий чемпион. Мы вместе работали над двигателями и выигрывали гонку и титулы. Я стараюсь работать с пилотами будущего, а не прошлого, но из-за этого не стоит делать выводы», — приводит слова Сириля Абитебуля французская версия Motorsport.