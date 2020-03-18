Российскому гонщику пришлось сесть на карантин после тестов в Испании

Гонщику программы «СМП Рейсинг» Михаэлю Белову пришлось пойти на вынужденную самоизоляцию после участия в предсезонных тестах Еврокубка Формулы «Рено». Они состоялись 11-12 марта в Испании на автодроме имени Рикардо Тормо. По итогам двухдневных тестов Михаэль показал третий результат среди 26 пилотов и второй — среди новичков серии.



«В прошлую пятницу я вернулся в Москву из Испании, проблем с авиасообщением не было. В аэропорту нас встретили врачи, измерили температуру тепловизором, попросили заполнить анкеты и сказали, что надо провести 14 дней в самоизоляции. Поэтому сейчас сижу дома. Только сходил в поликлинику к терапевту, рассказал, откуда прилетел. Мне послушали лёгкие, велели не выходить из дома и в случае необходимости звонить. Себя чувствую нормально, но соблюдаю рекомендации врачей», — рассказал Белов в интервью корреспонденту «Чемпионата».