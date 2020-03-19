Комментатор Формулы-1 Попов проведёт 14 дней на карантине

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов сообщил, что после возвращения из Австралии он принял решение провести 14 дней в карантине. Попов пошёл на такой шаг из-за риска распространения пандемии коронавируса.
«Австралия не входит в число стран с карантином. Но я на самоизоляции на всякий случай, чтобы вдруг не заразить коллег, родных, близких и друзей. Многие из тех, кто был в Мельбурне, предпочитают сидеть дома», – рассказал Алексей Попов в своём подкасте на канале в YouTube.
Напомним, Гран-при Австралии, а вместе с ним и старт сезона в Формуле-1 был отложен из-за пандемии коронавируса. Решение было принято буквально за два часа до старта первой свободной практики.
На сегодняшний день Формула-1 уже отложила этапы в Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Монако. Позже в Монако вовсе отказались от проведения этапа чемпионата мира в 2020 году.
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