Хорнер: мы полностью доверяем решениям ФИА и Формулы-1

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер в своём «инстаграме» прокомментировал последние решения, принятые совместно ФИА, Формулой-1 и командами, в том числе и вступление в силу нового технического регламента в Ф-1 не в 2021 году, а с сезона-2022.
«Все в Формуле-1 упорно работали на этой неделе как единый коллектив, чтобы принять правильные решения, учитывая беспрецедентные обстоятельства, с которыми все мы в настоящее время сталкиваемся.
Были приняты многочисленные меры, чтобы убедиться, что, когда мы вернёмся к гонкам, ситуация будет безопасной для наших болельщиков, сотрудников Ф-1 и сообществ, которые мы посещаем. Поэтому мы полностью поддерживаем меры, которые были приняты ФИА и Ф-1, включая отсрочку введения нового технического регламента с 2021 года на сезон-2022», — отметил Хорнер в своём «инстаграме».
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