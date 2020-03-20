Хорнер: мы полностью доверяем решениям ФИА и Формулы-1

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер в своём «инстаграме» прокомментировал последние решения, принятые совместно ФИА, Формулой-1 и командами, в том числе и вступление в силу нового технического регламента в Ф-1 не в 2021 году, а с сезона-2022.

«Все в Формуле-1 упорно работали на этой неделе как единый коллектив, чтобы принять правильные решения, учитывая беспрецедентные обстоятельства, с которыми все мы в настоящее время сталкиваемся.

Были приняты многочисленные меры, чтобы убедиться, что, когда мы вернёмся к гонкам, ситуация будет безопасной для наших болельщиков, сотрудников Ф-1 и сообществ, которые мы посещаем. Поэтому мы полностью поддерживаем меры, которые были приняты ФИА и Ф-1, включая отсрочку введения нового технического регламента с 2021 года на сезон-2022», — отметил Хорнер в своём «инстаграме».