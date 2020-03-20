Формула-1 проведёт вместо отменённых гонок виртуальные Гран-при с участием боевых пилотов

Формула-1 сегодня объявила о запуске новой серии виртуальных Гран-при F1 Esports, в которой примут участие несколько боевых пилотов Формулы-1.
«Серия F1 Esports была создана для того, чтобы болельщики могли продолжать смотреть гонки Формулы-1 практически, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса COVID-19, которая повлияла на календарь стартовых гонок сезона-2020.
Виртуальные гонки будут проходить вместо каждого отложенного Гран-При и стартуют этапом в Бахрейне в это воскресенье, 22 марта, 20:00.
Из-за большого разнообразия уровней игровых навыков среди пилотов, настройки игры будут настроены таким образом, чтобы обеспечить конкурентные и развлекательные гонки. Это включает в себя равную производительность автомобиля с фиксированными настройками, снижение повреждений автомобиля, а также дополнительные антиблокировочные тормоза и контроль тяги для тех, кто менее знаком с игрой", — сообщает официальный сайт Формулы-1.
Трансляция будет доступна на официальных каналах Формулы-1 YouTube, Twitch и Facebook.
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