RaceFans: Формула-1 должна провести не менее 15 гонок за сезон по условиям контрактов

Контракт Liberty Media по продаже телевизионных прав включает в себя как минимум 15 этапов за сезон, сообщает RaceFans. По информации источника, владельцы прав на Формулу-1 могут столкнуться с проблемами, если им не удастся провести хотя бы 15 гонок в сезоне.
Напомним, в Формуле-1 уже отложили на неопределённый срок семь этапов чемпионата — в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Монако. Таким образом, в календаре осталось всего 15 этапов, однако часть из них может найти место в календаре во время летнего перерыва.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 11 тысяч. В России зарегистрировано уже более 200 заболевших.
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