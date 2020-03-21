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RaceFans: Формула-1 должна провести не менее 15 гонок за сезон по условиям контрактов

RaceFans: Формула-1 должна провести не менее 15 гонок за сезон по условиям контрактов
Авто / Формула-1 0

Контракт Liberty Media по продаже телевизионных прав включает в себя как минимум 15 этапов за сезон, сообщает RaceFans. По информации источника, владельцы прав на Формулу-1 могут столкнуться с проблемами, если им не удастся провести хотя бы 15 гонок в сезоне.

Напомним, в Формуле-1 уже отложили на неопределённый срок семь этапов чемпионата — в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Монако. Таким образом, в календаре осталось всего 15 этапов, однако часть из них может найти место в календаре во время летнего перерыва.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 11 тысяч. В России зарегистрировано уже более 200 заболевших.

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