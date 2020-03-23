Вратарь «Реала» Куртуа блестяще стартовал в виртуальной гонке Формулы-1. Видео

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа уже по традиции стал участником виртуальной гонки, организованной Veloce eSports. Куртуа вышел на старт гонки Not the Bahrain Grand Prix и продемонстрировал отличную реакцию на стартовые огни светофора. Вратарь «Реала» отыграл несколько позиций на первых же метрах дистанции, выйдя с 12-го места на 10-е.



Правда, из-за инцидента в первом повороте занявшему внешнюю траекторию и поздно начавшему торможение Куртуа пришлось замедлиться и пропустить нескольких соперников. По итогам гонки Тибо финишировал на 13-й позиции. Во второй гонке этапа Куртуа после старта с восьмого места стал 12-м.

Посмотреть видеозапись со стартом Куртуа можно в твиттер-аккаунте ESPNF1.