Вратарь «Реала» Куртуа блестяще стартовал в виртуальной гонке Формулы-1. Видео
Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа уже по традиции стал участником виртуальной гонки, организованной Veloce eSports. Куртуа вышел на старт гонки Not the Bahrain Grand Prix и продемонстрировал отличную реакцию на стартовые огни светофора. Вратарь «Реала» отыграл несколько позиций на первых же метрах дистанции, выйдя с 12-го места на 10-е.
Правда, из-за инцидента в первом повороте занявшему внешнюю траекторию и поздно начавшему торможение Куртуа пришлось замедлиться и пропустить нескольких соперников. По итогам гонки Тибо финишировал на 13-й позиции. Во второй гонке этапа Куртуа после старта с восьмого места стал 12-м.
Посмотреть видеозапись со стартом Куртуа можно в твиттер-аккаунте ESPNF1.
У виртуальной Формулы-1 пока всё плохо: ни пилотов, ни реалистичности. Спасает лишь Норрис
Если кто-то боялся, что виртуальные гонки погубят реальные, то, похоже, такой момент настанет не скоро.
Читайте также
- 23 марта 2020
-
16:51
-
16:02
-
15:59
-
15:15
-
14:42
-
14:23
-
13:49
-
13:00
-
12:10
-
11:40
-
10:50
-
10:18
-
09:13
-
09:08
-
00:42
-
00:27
- 22 марта 2020
-
22:35
-
22:00
-
20:50
-
19:44
-
19:00
-
17:58
-
16:58
-
16:49
-
14:59
-
13:56
-
12:50
-
11:39
-
11:38
-
11:17
-
09:52
-
00:42
-
00:29
- 21 марта 2020
-
23:59
-
22:59
Партнерский контент