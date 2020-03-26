Ферстаппен выиграл обе гонки на втором этапе виртуальной серии Real Racers Never Quit

В виртуальной серии Real Racers Never Quit состоялся второй этап. Гонщики соревновались на трассе «Каталунья», управляя машинами GTE. Оба 12-круговых заезда завершились уверенными победами пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который выступает в этой серии за команду Redline.



На финише первой гонки Ферстаппен на 9,6 секунды опередил ставшего вторым Ларри тен Ворде. Замкнул виртуальный подиум Даниэль Хункаделья.



Во втором заезде первые два места вновь заняли Ферстаппен и Ворде. Третьим стал Айханкан Гювен.



Для ещё одного гонщика Формулы-1 – пилота «Макларена» Ландо Норриса — этап сложился не очень удачно. В первой гонке он боролся за подиум, но пропустил точку торможения и столкнулся с Гювеном. Ландо откатился назад, однако к финишу смог выйти на четвёртую позицию. Во второй гонке Норрис стартовать не смог, его игра вылетела.

Видео лучших эпизодов доступно на странице Team Redline в YouTube.

Следующие гонки Real Racers Never Quit пройдут завтра, 27 марта.